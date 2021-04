Бой в UFC закончился жуткой травмой и вошел в историю. Видео

Американский экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман (15-6) получил кошмарный перелом ноги в поединке против Юрайя Холла из Ямайки.

Инцидент случился на 17-й секунде боя на турнире UFC 261. 36-летний Уайдман пытался провести лоукик, но после удара об ногу соперника, его нога сложилась словно резиновая. Рефери моментально остановил поединок, присудив победу ямайцу, а Крис был срочно госпитализирован.

Глава UFC Дейна Уайт у себя в Twitter отметил, что впервые в истории боец в UFC победил, не сделав ни одного удара.

The first fighter in @ufc history to win without a single strike thrown #UFC261 pic.twitter.com/zxyu5XhYu3