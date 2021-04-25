Бой в UFC закончился жуткой травмой и вошел в историю. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
1 минута
1,4 т.
Крис Уайдман

Американский экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман (15-6) получил кошмарный перелом ноги в поединке против Юрайя Холла из Ямайки.

Крис Уайдман ломает ногу

Инцидент случился на 17-й секунде боя на турнире UFC 261. 36-летний Уайдман пытался провести лоукик, но после удара об ногу соперника, его нога сложилась словно резиновая. Рефери моментально остановил поединок, присудив победу ямайцу, а Крис был срочно госпитализирован.

Глава UFC Дейна Уайт у себя в Twitter отметил, что впервые в истории боец в UFC победил, не сделав ни одного удара.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же турнире чемпионский бой-реванш завершился тяжелейшим нокаутом во втором раунде. Камару Усман (19-1) добыл яркую победу над Хорхе Масвидалем (35-15), защитив титул в полусреднем весе.

СШАUFC