Бой Усик – Кличко: бывший тренер боксеров назвал победителя

Знаменитый американский тренер Джеймс Али Башир, который в разные времена работал и с Владимиром Кличко и Александром Усиком считает, что бой между легендарными украинцами завершился бы в пользу более молодого боксера. В эфире Youtube-канала "Тайк Майсон", 70-летний Башир заявил, что бой с Усиком был бы сверхсложным испытанием для Владимира в его 46 лет.

Башир назвал Александра Усика – дилеммой и Кличко он не может просто вернуться в ринг и боксировать с крымчанином.

"Усик везде, повсюду. И у Усика есть удар. Люди в медиа говорят, что у Усика нет удара как для хевивейта. Я говорю таким людям, которые говорят, что у Усика нет удара, спросите об этом у Энтони Джошуа, Тони Белью, спросите, есть ли у него удар. И они вам скажут что-нибудь другое", – заявил американец.

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Напомним, что Усик и Кличко уже встречались между собой в спаррингах.

В апреле промоутер крымчанина Александр Красюк рассказал, что тренировочная встреча Усика и Кличко завершилась без нокаутов и нокдаунов.

По словам Красюка, основное задание было поработать в ринге первым, а затем вторым номером.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на завершение профессиональной карьеры, легендарный украинский боксер Владимир Кличко продолжает держать себя в форме.

Время от времени спортсмен проводит спарринги, в том числе и с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.