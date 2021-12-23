Экс-тренер Усика рассказал о необъяснимом в работе с украинцем

Бывший тренер непобедимого украинского супертяжа Александра Усика (19-0, 13 КО) Джеймс Али Башир, отвечая на вопрос о причинах разрыва отношений, признался, что не может объяснить, что случилось между ним и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO. В эфире Youtube-канала "Тайк Майсон" 70-летний Али Башир вспомнил свою совместную работу с крымчанином.

Американец не смог ответить, почему Усик так часто меняет тренеров и почему попрощался с ним.

"Я реально не могу ответить на этот вопрос. Я до сих пор не понимаю, что произошло в наших отношениях. Я просто получил смс, в которой говорилось, что больше в моих услугах не заинтересованы. У каждого есть право делать то, что он хочет делать в своей карьере. Поэтому я принял это", – заявил тренер.

Башир добавил, что не держит зла на Александра, так как тот принял решение и двинулся дальше.

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"Я думаю, что у нас было хорошие отношения и я хорошо выполнял свою работу. Я думаю, что рекорд Усика который он поставил под моим тренерством нескоро побьют", – подытожил Али Башир.

Отметим, что 18 сентября 2016 года Усик побил поляка Кшиштофа Гловацки в поединке за чемпионский пояс WBO в тяжелом весе.

Встреча продлилась все 12 раундов и победителя определили судейские оценки 119:109, 117:111, 117:111.

Таким образом 29-летний крымчанин установил новый рекорд, превзойдя достижение легендарного Эвандера Холифилда.

Американец стал чемпионом мира за 12 боёв. Украинцу для этого хватило 10 поединков.