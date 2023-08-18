Американский боксер рассказал, что занимается сексом в футболке с изображением Путина

Известный американский боксер Кевин Джонсон продолжил нелепо прогибаться перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным. После того, как он сменил полное имя в честь главаря российского террористического государства, он пришел на взвешивание перед очередным боем в майке с изображением президента РФ и заявил, что никогда ее не снимает.

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Об этом бывший соперник легендарного Виталия Кличко рассказал в интервью пропагандистскому каналу РЕН ТВ. Джонсон в очередной раз восхитился Путиным, забыв о его преступлениях, в частности, против украинского народа, а футболку с его изображением назвал своим талисманом.

"Почему я пришел в футболке с Путиным? Что значит почему, мужик? Я – Кевин Владимирович! Я тот, кто я есть, и Россия теперь – это часть меня. Этого уже не отнять. Конечно, я буду в ней во время боя. Я сплю в ней, ем в ней, занимаюсь любовью в ней – это мой талисман", – сказал Джонсон.

Отметим, что американец разгромно уступил Кличко в декабре 2009-го в бою за титул Всемирного боксерского совета (WBC) единогласным решением судей – 110:120, 110:120, 111:119. В августе 2022-го Джонсон встречался с другим нашим супертяжеловесом. Небитый украинец Игорь Шевадзуцкий (10-0, 8 КО) на вечере бокса в Гамбурге победил американца по очкам.

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