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"Дайте взглянуть на женщин!" Экс-соперник Кличко, которого "усыновил Путин", эпично прогнулся перед Россией

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
2,3 т.
'Дайте взглянуть на женщин!' Экс-соперник Кличко, которого 'усыновил Путин', эпично прогнулся перед Россией

Известный американский боксер Кевин Джонсон изменил полное имя в честь кремлевского диктатора Владимира Путина, встречу с которым он называл ни с чем не сравнимой. Бывший соперник Виталия Кличко добавил, что подал документы на получение российского гражданства и рассыпался в признаниях в любви к президенту РФ.

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Об этом Джонсон заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. 43-летний уроженец Нью-Джерси отметил, что Россия является одной из лучших стран мира, забыв о том, что она развязала преступную войну против Украины, а также особое внимание уделил женщинам в РФ.

"Дайте взглянуть на женщин!" Экс-соперник Кличко, которого "усыновил Путин", эпично прогнулся перед Россией
Путин больше не руководитель IJF

"Теперь я просто супер-счастлив. Горд носить одно имя с нашим президентом Владимиром Путиным и с моим крестным отцом. Я сказал, что меня усыновил достопочтенный Владимир Путин, отчего я и стал Владимировичем. Лучший президент из России, лучший боксер из России, лучший промоутер из России, лучший учитель русского языка и бачаты тоже из России. Лучшая еда также из России. Когда вижу белых девушек – это конец. Можно бесконечно говорить о плюсах России, но просто дайте мне еще раз взглянуть на этих прекрасных женщин! Мне большего и не надо!" – сказал Джонсон.

"Дайте взглянуть на женщин!" Экс-соперник Кличко, которого "усыновил Путин", эпично прогнулся перед Россией
"Дайте взглянуть на женщин!" Экс-соперник Кличко, которого "усыновил Путин", эпично прогнулся перед Россией

Отметим, что американец разгромно уступил Кличко в декабре 2009 в бою за титул Всемирного боксерского совета (WBC) единогласным решением судей – 110:120, 110:120, 111:119.

"Дайте взглянуть на женщин!" Экс-соперник Кличко, которого "усыновил Путин", эпично прогнулся перед Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, британская телеведущая канала TNT Sports Лаура Вудс призналась, что буквально одержима украинским объединенным чемпионом супертяжелого веса Александром Усиком.

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