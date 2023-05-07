Абсолютный чемпион мира в бою с нокдауном защитил свой титул. Видео

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39 КО) во второй раз успешно защитил свой титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. На ринге родной Гвадалахары 32-летний обладатель поясов WBC, WBA, WBO и IBF победил по очкам претендента на титул WBO из Великобритании Джона Райдера (32-6, 18 КО). По итогам 12-раундового боя все судьи отдали победу Альваресу – 120-107, 118-109, 118-109.

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Начало боя проходило под диктовку Канело: фаворит точно работал левыми боковыми по корпусу, удачно добавив правыми прямыми и правыми хуками. Британец пытался найти нужную дистанцию, однако плотная защита мексиканского чемпиона не позволяла этого сделать.

С середины боя преимущество Канело становилось все более очевидным. В 5-м раунде у него прошла двойка и Райдер свалился в нокдаун.

Британского бойца спас гонг, он успел восстановится, однако о каком-либо преимуществе речь уже не шла. В 6-й трехминутке правый боковой от Канело едва повторно не валил соперника, но удержался на канатах.

Несмотря на тотальное превосходство мексиканца, Райдер смог дотянуть дол чемпионских раундов, хотя и был на грани падения в заключительных моментах встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентября 2022-го Канело во время первой защиты одолел Геннадия Головкина из Казахстана. В мае 2022 Альверес поднялся в полутяжелый вес, где уступил чемпиону WBA Дмитрию Биволу.

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