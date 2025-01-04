29-летний боксер после нокаута прикусил язык и умер

Танзанийский боксер Хассан Мгая умер 30 декабря 2024 года в возрасте 29 лет. Трагедия произошла через три дня после его боя с соотечественником Полом Элиасом, в котором Мгая проиграл нокаутом, пишет Metro.

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Поединок состоялся 27 декабря в Танзании, в городе Дар-эс-Саламе. После серии тяжелых ударов Мгая был нокаутирован, и у него случился спазм дыхательных путей из-за прикушенного языка. Ему немедленно оказали первую помощь и доставили в больницу "Палестина", а затем перевели в госпиталь Мвананьямала, где он скончался.

Всемирный боксерский совет (WBC) выразил соболезнования в официальном заявлении: "Вся семья WBC и президент Маурисио Сулейман глубоко скорбят о потере нашего любимого чемпиона. Покойся с миром, Хассан Мгая".

Семейный опекун и представитель Хассана Мгаи сообщил, что за последний бой боксер должен был получить всего 60 000 танзанийских шиллингов, что составляет около 24 долларов США.

Для Мгаи бой с Элиасом стал девятым в профессиональной карьере, которая началась с рекорда 3-3-2. Его смерть стала вторым подобным случаем в Танзании за последние месяцы – в ноябре умер боксер Аббаси Мселем после нокаута на поединке в Занзибаре.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира по боксу во втором наилегчайшем весе мексиканец Мойзес Фуэнтес (25-7-1, 14 КО) скончался в госпитале после года, проведенного в коме. Причиной трагедии стал нокаут, который 37-летний мексиканец получил в октябре 2021 года в бою против соотечественника Дэвида Куэльера.

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