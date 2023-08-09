18-летний украинский боксер трагически погиб за неделю до дебюта в профессионалах

18-летний украинский боксер Никита Бабич трагически погиб за неделю до того, как должен был дебютировать на профессиональном ринге. Спортсмен должен был стать одним из участников шоу промоутерской компании Top Boxing Generation, которое запланировано на 12 августа в Броварах.

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Об этом информирует популярный портал Luckypunch.net на своей странице в социальной сети Facebook. По его данным, в субботу, 5 августа, Бабич отдыхал в селе Пуховка Броварского района Киевской области. Вместе с друзьями он поехал туда покупаться на местном озере. Во время плавания спортсмена внезапно схватила судорога из-за чего он не смог удержаться на воде и утонул. Тело боксера было обнаружено в понедельник, 7 августа.

18-летний Бабич был воспитанником тренера Арсена Бабаяна и занимался в клубе "Мир бокса". 12 августа, он должен был подраться с еще одним дебютантом профессионального бокса Михаилом Хайнутдиновым. Отметим, что шоу Top Boxing Generation станет первым международным боксерским событием в Украине с момента полномасштабного вторжения России в нашу страну.

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