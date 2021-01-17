Жена биатлониста сборной России грубо послала недовольных результатом болельщиков. Видео

Анна Елисеева, супруга биатлониста сборной России Матвея Елисеева в грубой форме послала всех российских болельщиков, недовольных результатом ее мужа.

Елисеева отметила, что она близко принимает к сердцу все сообщения от поклонников, но считает непозволительным указывать, что ей делать.

"Если вы мне пишете какие-то ценные указания, какие-то советы - "Научите своего мужа", "Дайте ему ценные советы" и т.д. Так вот, я вам отвечу: друзья, идите в жопу!" – сказала Елисеева.

Девушка призналась, что то, что ей в директ присылают немыслимые вещи.

"Если все это выкладывать на прилюдное обозрение в сторис, то вы увидите, сколько там го*на. На самом деле бывает такая травля и такой жесткий троллинг, что спортсмены удаляются из соцсетей. Смотрите, всем спортсменам на заметку и всем тем, кого любят осуждать. Одно ценное упражнение. Называется "Идите в жопу!" – повторила россиянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января сборная России по биатлону добыла сенсационную победу на Кубке мира, прервав свою антирекордную серию без наград, составлявшую 43 гонки.