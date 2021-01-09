Россия установила антирекорд в биатлоне

Оставшись без медали в пасьюте 5-го этапа Кубка мира по биатлону сборная России установила личный антирекорд по количеству гонок без медалей.

Мужская гонка преследования в немецком Оберхофе стала 43-м выступлением российской команды подряд, завершившимся без завоеванных медалей.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, финишировавший на 16-м месте, уступив при этом победителю Стурле Холм Легрейду из Норвегии более одной минуту.

Последний раз россияне брали награды 16 февраля на чемпионате мира-2020 в Антхольце ("бронза" Александра Логинова).

Предыдущее антидостижение было оформлено в сезоне-2019/20, когда российские биатлонисты не завоевывали медали в 28 гонках подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская биатлонистка Наталья Гербулова с восторгом оценила свое выступление в спринте на 5-м этапе КМ.

25-летняя уроженка Перми финишировала на 87-й строчке (из 104 спортсменов), что восприняла, как успех.