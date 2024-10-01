Украина резко раскритиковала кандидата в президенты МОК, за его высказывания в поддержу России

Министерство иностранных дел Украины а также Министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление, относительно возмутительных высказываний кандидата на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Хуана Антонио Самаранча-младшего. Чиновник в одном из своих недавних интервью изданию Le Monde заявил, что МОК "должен настойчиво работать", чтобы к нему вернулась Россия.

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Кроме того Самаранч-младший, занимающий пост вице-президента МОК, пообещал в случае его избрания на должность "немедленно" восстановить РФ "как только" страна будет уважать правила.

64-летний испанец прикрылся совами, что МОК якобы не должен "занимать сторон" в конфликтах, а российская агрессия является лишь одним из "сорока с лишним" вооруженных конфликтов в мире.

"Вице-президент МОК продемонстрировал пренебрежение не только к Украине, но и к основополагающим принципам Олимпийской Хартии. Считаем, что такие заявления свидетельствуют о недостаточной осведомленности вице-президента МОК о российской агрессии или его желании оправдывать агрессора, что несовместимо со стремлением занять пост президента МОК. Лидер олимпийского движения должен придерживаться принципов мира, справедливости и уважения международного права", – говорится в заявлении МИД Украины и Минспорта Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный вынуждены напомнить, что санкции, изоляция и отстранение РФ от международных спортивных событий произошли в ответ на ее неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину и зверства, которые Европа не видела со времен Второй мировой войны.

"По состоянию на данный момент эта причина не изменилась — Россия так и не прекратила агрессии и зверств. Она продолжает жестокую войну против Украины, которая уже привела к гибели тысяч мирных украинцев, в том числе более 500 украинских спортсменов и тренеров, повреждения и разрушения более 500 спортивных объектов в Украине, включая 16 баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки", – отмечается в пресс-релизе.

Украина призвала МОК и его членов оставаться верными олимпийским ценностям и не допустить возвращения российских и белорусских спортсменов в международные соревнования, пока продолжается российская агрессия против Украины.

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