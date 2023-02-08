У сборной Украины по биатлону таможня отобрала все винтовки на границе. Команда не вышла на гонку Кубка IBU
Женская сборная Украины по биатлону не смогла выйти на спринт на последнем этапе юниорского Кубке IBU в Эстонии 8 февраля. Как сообщает biathlon.com.ua причиной стало решение польской таможни изъять все винтовки нашей команды.
Шесть украинских биатлонисток не смогли провести тренировку, так как вопрос с возвращением оружия решился только накануне поздно вечером. Тренеры, постоянно находившиеся на границе, не успели приехать к началу спринта юниорок.
Валерия Шейгас, Юлия Городна, Дарина Чалик, Олена Городна, Ксения Приходько, Мария Голоборода так и не стартовали. Этот же состав плюс Александра Меркушина будет выступать и на юниорском чемпионате Европы, который с 13 по 19 февраля пройдет в латвийском Мадоне.
Biathlonnews.com.ua уточняет, что в Министерстве не успели сделать разрешение на перевозку оружия, а тренеры на границе имели только фото этого документа. На польской таможне его не приняли.
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