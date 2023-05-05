'Туалет дома, а не на улице': чемпион мира из РФ макнул россиян в то, как плохо они живут

Чемпион мира по биатлону 2017 года Антон Бабиков возмутился уровнем жизни россиян. 31-летний уроженец Уфы отметил, что его особо тревожит ситуацию в глубинке страны-агрессора, где люди лишены возможности использовать самые минимальные блага современной цивилизации.

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Об этом Бабиков рассказал в интервью порталу Sports.ru. Он назвал неправильными оправдания о том, что после развала Советского Союза россияне жили гораздо хуже, а также отметил, что жители европейских стран ни в чем не нуждаются даже в самых глухих уголках своих стран.

"Во многих местах я слышу: "А, лучше, чем в 90-е – и ладно". Но спустя 30 лет оправдывать этим не самый высокий уровень жизни в городах и селах страны, где столько природных богатств, не считаю правильным. Разве люди, живущие там, недостойны жить хорошо? На себе ощущать, до чего доросла цивилизация? Я считаю, что они заслуживают возможность покупать качественные продукты и ходить в туалет дома, а не на улице. Я видел, как может жить маленькая деревушка, удаленная от мегаполиса, где-нибудь в Германии. Жить и ни в чем не нуждаться. Поэтому сравнивать – ну, просто невозможно. У меня за это душа болит", – сказал Бабиков.

Ранее бывший главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев заявил, что Путин поднял Россию "на такой уровень, что это не дает покоя Западу".

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