"Молодец, что послала украинцев!" Чемпион ОИ из РФ пришел в восторг от поступка чемпионки нашей страны по биатлону
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов пришел в дикий восторг после решения биатлонистки Екатерины Бех отказаться от выступления за сборную Украины и вернуться в Россию. Фанат войны, который известный своими оскорбительными и пренебрежительными высказываниями в адрес европейцев, восхитился тем, что спортсменка "послала украинцев".
Об этом Тихонов заявил в комментарии порталу Sport24. По его мнению, приход Бех в сборную России усилит ее, так как у 24-летней уроженки Хабаровского края есть опыт, а к тому же, она дважды становилась чемпионкой мира среди юниоров, чего давно не случалось с россиянами.
"Я могу ее только приветствовать! Она чемпионка мира! Конечно, не могу ничего сказать против восстановления ее гражданства! Напомните мне, когда у нас были чемпионки мира? Очень давно! Это катастрофа. А Бех молодец, что послала украинцев и австрийцев, которые борются против России!" – пафосно сказал Тихонов.
Отметим, что Бех выступала за Россию, однако в 2018 году получила украинское гражданство и стала выступать за нашу страну. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля Екатерина сбежала на историческую родину, а накануне сообщила о восстановлении паспорта РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин назвал неправильными условия допуска российских спортсменов к соревнованиям, которые ранее обнародовал Международный олимпийский комитет (МОК).
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