Бывший главный тренер киевского "Динамо" и московского ЦСКА Валерий Газзаев выразил свое восхищение российским диктатором Владимиром Путиным. Экс-наставник национальной сборной страны-агрессора отметил, что главарь Кремля сразу показал себя "уверенным и ответственным лидером".

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Об этом Газзаев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". В качестве аргумента в пользу своих слов он рассказал о том, что за 22 года правления Путина люди в России якобы стала жить лучше, а диктатор поднял страну на высокий уровень. Специалист предложил, чтобы президент РФ руководил еще 20 лет.

"Когда Владимир Путин стал исполнять обязанности президента России, было очевидно, что это сильный, волевой, уверенный и ответственный лидер. Человек слова. Мы видим, какой страну он принял и в какой живем сейчас. Думаю, вот такой человек и нужен России. За 25 лет многое изменилось – благодаря президенту нашей страны Владимиру Путину. Видим очевидные успехи России, ее перспективы развития на ближайшие годы. Если мы за 20 лет подняли страну на такой уровень, как сейчас, то что будет еще через 20 лет?" – сказал Газзаев.

Он отметил, что "успехи" России не дают покоя западным странам. "Запад буквально за все объявляет санкции и тем самым проводит политику сдерживания. У нас был выбор – в какой стране жить. В которой тебя жалели и над которой посмеивались? Или в той, где тебя уважают и побаиваются? Считаю, выбор очевиден", – резюмировал экс-тренер "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинский футболист клуба российской Премьер-лиги "Пари НН" Лукас Масоэро восхитился Владимиром Путиным и назвал его мастером геополитики.

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