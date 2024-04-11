'Костяк из опасных регионов': тренер сборной Украины по биатлону рассказал о прорыве Дмитренко, работе с Джимой и возвращении веры

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц подвел итоги прошедшего сезона Кубка мира, открытием которого стала победительница Юношеских олимпийских игр-2016 Кристина Дмитренко. Дебютантка взрослой сборной стала бронзовым призером чемпионата Европы и показала восьмой результат в индивидуальной гонке мирового первенства.

В комментарии OBOZ.UA наставник признался, что, конечно, спортсменам иногда тяжело психологически из-за атак РФ на их родные регионы. Но они строят боеспособную команду с прицелом на Олимпиаду-2026, где важную роль сыграют как опытные Юлия Джима и Ирина Петренко, так и молодежь во главе с Дмитренко.

– Николай Николаевич, что удалось вам в своем первом сезоне во главе сборной, а что не очень учитывая войну, которая продолжается на территории нашей страны?

– То, что биатлон живет и мы можем готовиться, это уже большая победа федерации, министерства спорта и самих спортсменов. Потому что психологически тяжело переключиться с проблем семейных на спортивные вопросы. Тем более, что костяк нашей команды все-таки из таких опасных регионов, как Чернигов, Харьков, Сумы. И у спортсменов там семьи живут.

Но что касается женской команды, нам многое удалось. И удалось вернуть веру в спортсменок, что они могут что-то на международном уровне. Да, это еще не выливается на сегодняшний день в медали, но у нас не такой вид спорта, чтобы раз – и награды штамповать. Но положительная динамика есть.

Выступления девушек в эстафетах, результаты Кристины Дмитренко и других молодых биатлонисток и на юниорских чемпионатах мира и на Кубках IBU дают нам такое видение, что команда прогрессирует, будет прогрессировать и надеемся на все положительное.

Мы только в начале пути формирования женской сборной, которая будет конкурентоспособна на мировом уровне. За год, который я проработал, было все – и положительные результаты, и не слишком. Но это как в каждой нормальной семье, в нормальном коллективе. Главное я увидел, что девушки желают расти. А они увидели, что могут на международном уровне.

Я доволен теми спортсменками, у которых есть опыт. И Ира Петренко, и Юля Джима, которые, я уверен, еще помогут команде. И доволен прогрессом молодых биатлонисток. Это Елена и Юлия Огородная, Саша Меркушина. Я думаю, что нам все получится. Главное, что есть контакт с девушками. И это позволит строить боеспособный коллектив и боеспособную команду.

– На секрет, что Кристина Дмитренко стала открытием этого сезона. Когда решили, что он будет выступать за основную сборную, ведь летом команды А и Б готовились вместе?

– И сейчас они еще будут тренироваться вместе. На подготовке будет 12 человек, и все могут показать достойный результат на международном уровне, но все будет зависеть от готовности спортсмена на данный момент. Потому будет ротация, и это нормальный процесс для спорта.

По подготовке на следующий сезон скажу, что это уже будет два года до Олимпиады. И у нас есть еще ряд молодых спортсменов, которые могут влиться в основной скелет сборной на подготовку к Играм. И на сегодняшний день мы еще не можем сказать, будет ли пятая-шестая у нас Аня Кривонос или Люба Кипяченкова, Александра Меркушина или Елена Городная. Хочется, чтобы они потренировались еще раз. Так будет лучше видно и легче ориентироваться тренерам в их возможностях и подготовке.

Так как в следующем году этой возможности уже не будет, нужно будет сокращать состав, чтобы была эффективность работы. И там же будет готовиться команда А – скелет, который должен выступить на Олимпийских играх-2026.

– Дмитренко дебютировала на Кубке мира сразу с четвертого этапа женской эстафеты – довольно непростого в психологическом плане. Как решились поставить его и почему так решили?

– Честно говоря, у нас и вариантов много не было. Потому что многие девушки с опытом сейчас отошли. А эти пришедшие биатлонистки еще слишком молоды и без опыта, в том числе и Кристина. Поэтому основная у нас была задача прокрутить и посмотреть всех девушек, кто что может и кто что хочет. В том числе и Кристину.

Где-то у нее получилось хорошо, как, к примеру, индивидуальная гонка. И четвёртый этап эстафеты, а первый – не совсем. Так и у других. Это обычный рабочий процесс.

– Да, но ее восьмое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2024, можно сказать, спасло для нас общее впечатление от этого первенства. Ожидали ли от нее такого результата? Поскольку сама Кристина сказали, что теперь стали лучше относиться к индивидуалам.

– То, что Кристина может на международном уровне, она еще показала и на Юношеских олимпийских играх. Но потом у нее в результатах был немного какой-то спад. Или, может быть, не спад, но хотелось бы большего прогресса. Но мы рады, что в этом году удалось немного реализовать ее возможности, показать ее, вернуть веру в себя и думаем, что дальше пойдет все хорошо.

– Лидер нашей сборной Юлия Джима уже не первый год в межсезонье готовится отдельно от сборной со своим личным тренером Урошем Велепцем. Так будет и этим летом?

– Я разговаривал с Юлей несколько дней назад и скажу, что мы всегда делаем так, чтобы спортсменам было комфортнее. Когда начинали работу прошлой весной, то звучал такой же вопрос: почему Юлия Джима без команды? Я считаю, что спортсменов такого уровня мы не можем поставить и обязать поступать именно так и иначе. Я говорил, что мы должны год отработать так, чтобы спортсмены посмотрели и изменили свое решение и взгляды.

Я предоставил Юлии план подготовки к новому сезону. И так понял, что она будет готовиться по планам своего тренера Уроша Велепца, они уже давно сотрудничают, и это у них хорошо получается. Но основная часть сборов будет проходить по графику нашей женской команды. Однако эта информация на сегодняшний день, а как будет на самом деле, то я пока не могу сказать на 100%.

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