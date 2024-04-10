'Мы отстаем': в сборную Украины по биатлону вернулся обладатель хрустального глобуса

Призер чемпионатов мира по биатлону и обладатель Малого хрустального глобуса в индивидуальных гонках Сергей Семенов войдет в команду сервисменов сборной Украины. Поскольку во время последнего сезона Кубка мира наши спортсмены сетовали на подготовку лыж, из-за чего теряли по дистанции драгоценные секунды, в федерации биатлона задумались об усилении этого направления и пригласили бывшего лидера сборной.

По словам президента ФБУ Ивана Крулько, изменения в правилах и запрет использовать при подготовке лыж средства с фтором, коснулись не только украинской команды, но и других. Но кто-то быстрее приспособился к новым реалиям и нашел выход из ситуации, а кому-то нужно больше времени.

"Мы думаем над тем, как усилить нашу сервисную команду, и уже могу объявить, что мы приобщаем к работе в ней Сергея Семенова – нашего известного спортсмена, обладателя Малого хрустального глобуса в индивидуальных гонках. Он сам изъявил желание развиваться в этом направлении, и мы рады, что так произошло", – рассказал Крулько.

К сожалению, сначала из-за мононуклеоза, а затем из-за перелома ребер Семенов пропустил сезоны-2020/21 и 2021/22 и не полетел на свою четвертую Олимпиаду. И это оказалось досрочным завершением его успешной карьеры.

Затем в СМИ появилась информация, что в позапрошлом сезоне Сергей работал сервисменом в швейцарской сборной, за которую выступает его жена Аита Гаспарин. А теперь захотел помочь своей команде.

"Мы знаем, что Сергей Семенов имеет хорошие контакты с теми компаниями, которые производят эти средства для подготовки лыж. Он владеет иностранными языками, поэтому у него не будет проблем с языковым барьером. И также он как профессиональный спортсмен сможет тестировать лыжи, тестировать порошки, находить что-то новое как раз в летний период", – отметил Крулько.

Перед Семеновым, который в последние годы проживает в Швейцарии, ставится задача исследовать рынок новых средств для лыж, вести постоянные переговоры и предлагать что-то новое.

"К сожалению, наша сервисная команда, которая находится в Украине, может выезжать и присоединяется к сборной, собственно когда уже наступает период вкатки и первых этапов. А по работе, которую нужно провести летом, мы отстаем. Поэтому мы приглашаем Сергея как раз из расчета на эту функцию и надеемся, что он сможет приобщить к нашей команде все, что является самым современным в сфере подготовки лыж. Так что мы имеем нового командного игрока как раз в сервисной части", – добавил глава ФБУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что чемпион мира по биатлону отказался готовиться со сборной Украины. Наша команда получила нового тренера вместо словацкого специалиста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!