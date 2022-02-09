Тренер сборной Украины по биатлону назвал "сумасшедшим домом" ситуацию с коронавирусом в команде на Олимпиаде-2022

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец с трудом подобрал слова, комментируя ситуацию с COVID-19 в команде на Олимпиаде-2022 в Пекине. Наставник сравнил то, что происходит в столице Китая, с сумасшедшим домом.

По словам Велепца, никак не предугадаешь, в какой из моментов начнется ухудшение состояния здоровья.

"Скажу вам правду, это сумасшедший дом. Динамика есть, она идет вверх, а когда уже думаешь, что завтра будет отрицательный – потом снова хуже показывает. Я уже не верю никому. Так у Даши, так у Миши Гуменяка [тренер-массажист], Игоря Ященко [один из тренеров сборной], Елены Белосюк , Юрая Санитры Они сидят уже десять дней, Санитра – уже почти две недели. уже... Надеюсь, я неправ и их раньше выпустят, потому что и так есть две недели карантина", - цитирует наставника "Суспильне.Спорт".

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка Валентина Семеренко досрочно завершила выступления на Олимпийских играх в Пекине.

Тренерский штаб и руководство федерации (ФБУ) приняли решение отправить чемпионку Сочи-2014 в Киев по состоянию здоровья.

Напомним, что Семеренко не смогла завершить индивидуальную гонку на Олимпийских играх 2022 года. Наша соотечественница испытывала серьезные трудности со здоровьем, однако до последнего боролась за возможность финишировать.

В тоже время Валя успела обновить свой же рекорд участия в Олимпийских играх среди всех представительниц мирового биатлона современности. 36-летняя уроженка пгт Краснополье Сумской области вышла на свою 16-ю гонку на Олимпиадах.

По итогам "индивидуалки" украинки Юлия Джима и Ирина Петренко показали свои лучшие результаты сезона в этой дисциплине.