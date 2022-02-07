"Не могла дышать": стало известно, что произошло с украинской биатлонисткой Семеренко на Олимпиаде-2022
Украинская биатлонистка Валентина Семеренко не смогла завершить индивидуальную гонку на Олимпийских играх 2022 года. Наша соотечественница испытывала серьезные трудности со здоровьем, однако до последнего боролась за возможность финишировать.
Об этом в интервью сайту biathlon.com.ua рассказал главный тренер сборной Украины Урош Велепец. Он выразил уверенность в том, что его подопечной стоило сойти с дистанции раньше, чем на третьем круге.
"Сейчас с ней уже занимается врач, ей не хватало воздуха. Начала хорошо, первый круг хорошо пробежала, но у нее немного аллергия на холодный воздух, и потому она захлебнулась. Надо было раньше сходить с трассы, но она сражалась до конца и потеряла скорость. Теперь уже лучше. Падения не было. Она просто не могла дышать, последовал спазм", – сказал Велепец.
Отметим, что по итогам гонки украинки Юлия Джима и Ирина Петренко показали свои лучшие результаты сезона в этой дисциплине.
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