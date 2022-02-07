Украинская биатлонистка установила рекорд Олимпиад, едва выйдя на старт

Опытная украинка Валентина Семеренко обновила свой же рекорд участия в Олимпийских играх среди всех представительниц мирового биатлона, выйдя на индивидуальную гонку в Пекине 7 февраля. 36-летняя уроженка пгт Краснополье в Сумской области проводит свою 16-ю (!) гонку на Олимпиадах.

Лишь две биатлонистки в мире на Олимпиадах стартовали по 14 раз, еще одна – 13, а еще две – по 12. Об этом рассказал комментатор "Суспільного" Алексей Мандзий во время трансляции.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете начала "индивидуалку" с чистой стрельбы лежа, но на втором огневом рубеже сделала промах.

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Самой успешной личной гонкой для Вали оказалось преследование на тех же Играх-2014, где она взяла и "золото" с Юлией Джимой, Еленой Пидгрушной и сестрой Витой. А первым ее стартом такого уровня была Олимпиада-2006 в итальянском Турине.

А вот Вита Семеренко не пробилась в состав на Олимпийские игры в Китае.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Меркушина прилетела в Пекин в качестве запасной.

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