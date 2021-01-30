Появилось видео гимна Украины на чемпионате Европы по биатлону

Появилось видео торжественной церемонии награждения после мужской гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону.

Первое место занял 33-летний спортсмен из Чернигова Артем Прима. Наш соотечественник показал блестящую скорость и, несмотря на три неточных выстрела, смог финишировать первым.

Перед финальным кругом Артем шел в одном времени с чешским спортсменом, но перед самым стадионом на подъеме обошел соперника.

Во время звучания гимна Украины Прима не смог сдержать эмоций. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот трогательный момент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в женском пасьюте великолепно показала себя Катерина Бех, отыграв 20 позиций.

Ранее Украина на европейском первенстве завоевала "серебро". Анастасия Меркушина стала второй в индивидуальной гонке.

Напомним, что на прошлом ЧЕ в белорусских Раубичах Украина взяла четыре медали. "Золото" в смешанной эстафете и "бронзу" в одиночной смешанной эстафете, а также"серебро" в суперспринте от Елены Пидгрушной и "бронзу"от Дмитрия Пидручного.