'Скупердяи! Спекулянты!' Чемпион ОИ из РФ закатил истерику из-за обвинений в подкупе главы международной федерации

Олимпийский чемпион Александр Тихонов устроил настоящую истерику после обвинений в подкупе бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андреса Бессеберга, который возглавлял организацию с 2009 по 2018 годы и лоббировал интересы России. В Норвегии в отношении функционера начался суд по обвинению в коррупции, во время которого тот дал показания против представителя РФ.

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В комментарии порталу Sport24 Тихонов, который семь лет был вице-президентом IBU, назвал ложью слова Бессеберга о том, что он получал от россиянина драгоценности и часы. Бывший биатлонист также оскорбительно высказался в адрес экс-генсекратаря IBU Николь Реш, которой он также дарил подарки, по данным бывшего главы IBU.

"У меня про Бессеберга, наверное, только Путин не спросил. Эту Николь Реш я назвал фашисткой. Она ненавидела Россию. Когда я заходил, она молча не здоровалась. Они объявили мне бойкот, еще когда я был первым вице-президентом. Ну какая шкатулка? Была шкатулочка, которую я купил в подарок своей жене Машеньке. Это я им специально показал, чтобы они зубами пощелкали. Им же больше нечего сказать. Я никогда им ничего не дарил! За что дарить? За коррупцию, которую развел Бессеберг? Они скупердяи и спекулянты", – сказал Тихонов.

Интересно, что начале 2000-х он был признан виновным в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он четыре года скрывался от российского правосудия в Австрии, а в 2007-м был осужден на три года, но тут же в зале суда выпущен на свободу по амнистии, объявленной в честь 55-летия победы над нацистской Германией.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Тихонов оскорбительно высказался о норвежцах, назвав их "самой профашистской нацией".

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