Сборную России по биатлону посоветовали "разогнать к чертям"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал женскую сборную России по биатлону за провальное выступление на Кубке мира. В спринте 2-го этапа в Швеции лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Спортсменка финишировала на 20-м месте, уступив победительнице Лизе Терезе Хаузер более минуты.

74-летний Тихонов, четыре раза выигрывавший Олимпиады и ЧМ по биатлону, заявил, что не следил за гонкой в Эстерсунде, так как там не было на что смотреть.

"Я ошибся? Нет, мы уже 14 лет ждем результатов, но видим абсолютно неправильную подготовку и подводку к соревнованиям. Надо пробовать разогнать их к чертям и собрать новую команду. Российский биатлон вымер, и всем плевать, глубокая тишина", — сказал Тихонов Metaratings.

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Отметим, что кроме Мирноновой в гонке принимали участие еще пять спортсменок. Ни одна из них в не смогла пройти дистанцию без промахов два огневых рубежа.

В итоге все спортсменки завершили выступление далеко от призовых позиций.

Кристина Резцова финишировала 27-й, Ульяна Нигматуллина – 29-й, Лариса Куклина – 43-й, Ирина Казакевич – 45-й, а Валерия Васнецова – 63-й.

Ранее Тихонов крайне негативно оценил состояние российского биатлона. Титулованный российский биатлонист назвал катастрофой то, что только Логинов сумел принести сборной России медали на чемпионате мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко не выйдет на старт в женской гонке преследования на 2-м этапе Кубка мира в Эстерсунде.