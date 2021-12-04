Чемпионку мира из Украины решили не пускать на гонку Кубка мира по биатлону

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко не выйдет на старт в женской гонке преследования на 2-м этапе Кубка мира в Эстерсунде. По решению тренерского штаба она пропустит это соревнование и будет готовиться к старту в эстафете, сообщает Суспильне.

Так что стартовать в преследовании должны две украинки - Юлия Джима и Валентина Семеренко.

Видео дня

Старт-лист на женское преследование: позиции украинок (начало в 14:00)

19. Юлия Джима +1 час

49. Дарья Блашко +1:51 (не будет стартовать)

60. Валентина Семеренко +2:05

Первой в пасьюте будет стартовать Лиза Тереза Хаузер, через 13-14 секунд после нее начнут гонку Эльвира Эберг и Анна Сола.

В интервале минуты от Хаузер начнут гонку 18 биатлонисток, а последней на старт должна выйти Валентина Семеренко.

Ранее Дарья представляла Беларусь. На чемпионате мира среди юниоров 2015 года, проходившем в Раубичах, Блашко стала двукратной чемпионкой среди спортсменок до 19 лет. Она одержала победы в спринте и в эстафете, в команде с Анной Сола и Динарой Алимбековой.

Напомним, что Блашко, которая в октябре 2019 года получила гражданство Украины, выиграла чемпионат Украины в спринте и гонке преследования. Соревнования состоялись в селе Яворов (Сянки) Львовской области.