Сборная Украины по биатлону выдала лучший результат сезона

Украинский биатлонист Виталий Труш занял 9-е место в гонке с массовым стартом на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Эта позиция стала наивысшей среди всех спортсменов сборной Украины по биатлону на всех международных турниров в текущем сезоне.

Кроме того, попав в топ-10, 26-летний уроженец Львовщины установил рекорд взрослой карьеры. До этого лучшим результатом биатлониста было 11-ее место в индивидуальной гонке в Увате в сезоне 2017/2018.

В масс-старте Труш мог претендовать и на более высокое место, но допустил обидный промах на последнем огневом рубеже. В итоге он занял 9-ю строчку, отстав от победителя этапа на 1:28.3.

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Остальные украинцы финишировали за пределами первой двадцатки. Неудачно выступил Денис Насыко.

Наш соотечественник, которого тренерский штаб забрал с Кубка мира, заработал пять штрафных кругов. Лишь благодаря отличной скорости 26-летний уроженец Глухова (Сумская область) не опустился ниже в итоговом протоколе.

Артём Тищенко финишировал 26-м, Андрей Доценко - 43-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская биатлонистка Ирина Петренко завоевала "серебро" на Кубке IBU

Наша соотечественница лишь 0,8 секунды проиграла победительнице - итальянке Линде Цингерле. При этом Ира на 1,4 опередила россиянку Анастасию Шевченко. Это стало лучшим результатом женской сборная Украины по биатлону в сезоне.