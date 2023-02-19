Самый ненавистный биатлонист России впервые выиграл чемпионат мира. У российских патриотов ''инфаркт''

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон победил в гонке с массовым стартом на чемпионате мира в Оберхофе. Для 25-летнего уроженце Эстерсунда это стало первым "золотом" мундиаля в карьере.

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Самуэльссон известен своими антироссийскими высказываниям. Швед выступает категорически против возвращения биатлонистов из РФ на международные арены. Такая риторика атлета привела к тому, что он стал одним из самых ненавистных биатлонистов в России.

В комментариях фанаты часто оскорбляют шведского спортсмена.

После победы Самуэльссона на ЧМ-2023, у юзеров из РФ случился фирменный "инфаркт". Они мигом пропали со всех интернет-площадок. Вместо этого другие пользователи стали глумится над "поцреотами".

В одном из своих интервью, Самуэльссон высказался об участии Дмитрия Губерниева и остальных спортсменов России в концерте-митинге под названием "Za мир без нацизма!

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