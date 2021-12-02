С Пидгрушной случилось необъяснимое в гонке Кубка мира по биатлону

Биатлонистка сборной Украины Елена Пидгрушная, которая в этом сезоне выступает под фамилией мужа Билосюк, на 2-м этапе Кубка мира провалила спринтерскую гонку. 34-летняя спортсменка сделала два промаха на стойке и финишировала лишь 66-й.

Такой результат не позволил Елене квалифицироваться в гонку преследования. Во время флеш-интервью Пидгрушная не смогла найти объяснение такому выступлению.

"Очень тяжело мне сегодня было. Не знаю, почему. Просто с первых метров пришлось терпеть. Вероятно это негативно повлияло на скорость стрельбы на стойке. Передерживала или наоборот. Сама не понимаю. Конечно, я расстроена. Плюс ходом не бежала. Ужасная гонка была", – цитирует биатлонистку "Суспильне.Спорт".

Видео дня

Пидгрушная не считает, что в низких результатах виновата погода.

"Все в одинаковых условиях. Снег есть, скорость немного снизилась, но все по одной трассе бегут", – добавила украинка.

Елена не уверена, что она сможет пробежать эстафету в воскресенье.

"После сегодняшней гонки у меня очень много сомнений. Буду говорить с тренерами. Скорее всего, я буду просить, чтобы меня меняли на последнем этапе, потому что с таким ходом... Надо реально смотреть на вещи", – подытожила Пидгрушная.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинки неудачно выступили в спринте на 1-м этапе.

В той гонке Пидгрушная с 24-м местом стала лучшей в нашей сборной.