Россия провела худшую гонку в истории Кубка мира по биатлону

Женская сборная России по биатлону показала худшее выступление в своей истории в гонке Кубка мира.

В пасьюте на 9-м этапе соревнований в чешском Нове-Место лучшая из россиянок (Лариса Куклина) с тремя промахами финишировала на 37-м месте. Остальные представительницы сборной РФ завершили гонку за пределами 40-й позиции. Ульяна Кайшева стала 43-й, Татьяна Акимова – 51-й, а Светлана Миронова 57-й из 60 участниц.

Ранее самым низким результатом на КМ был спринт на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) в сезоне-2012/2013, сообщает "Чемпионат". Тогда самую высокую строчку в итоговом протоколе среди россиянок заняла Екатерина Юрьева (35-е место). 37-й стала Ирина Старых. Обе допустили по два неточных выстрела.

Как сообщал OBOZREVATEL, победу в гонке преследования в Чехии добыла норвежка Тириль Экхофф. Это позволило 30-летней спортсменке из Тронхейма впервые в карьере выиграть Большой хрустальный глобус.

Лучшей из украинок стала Юлия Джима (15-е место).