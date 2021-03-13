Норвежская красавица выиграла Кубок мира по биатлону. Фото спортсменки

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Биатлон
5,8 т.
Тириль Экхофф

Норвежская биатлонистка Тириль Экхоф, выиграв гонку преследования на 9-м этапе Кубка мира, набрала в общем зачете 1043 очка и стала недосягаемой для ближайших соперниц.

30-летняя спортсменка впервые в карьере стала обладательницей Большого хрустального глобуса (БХГ), который вручается лучшей биатлонистке планеты.

Для Экхофф БХГ стал первым в карьере. Вместе с этим трофеем Тириль завоевала и Малый глобус в гонках преследования, выиграв шесть пасьютов из семи проведенных в сезоне.

Экхоф также является 10-кратной чемпионкой мира (семь раз — в эстафетах), олимпийской чемпионкой Сочи-2014 и лидером по числу побед на этапах Кубка мира.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться внешностью красавицы из Тронхейма.

Тириль Экхофф загорает
Тириль Экхофф и ее белоснежная улыбка
Тириль Экхофф на море
Тириль Экхофф в горах
Тириль Экхофф на озере
Тириль Экхофф в купальнике
Тириль Экхофф на яхте
Тириль Экхофф
Тириль Экхофф в шляпе
Тириль Экхофф перед поездкой
Тириль Экхофф
Тириль Экхофф на экскурсии
Тириль Экхофф в галерее
Тириль Экхофф дурачится
Тириль Экхофф осенью
Тириль Экхофф после гонки

Напомним, что в прошлом году БХГ выиграла итальянка Доротея Вирер.