Российские СМИ ради пропаганды изменили интервью Симона Фуркада, ответившего Пидручному. В сети отреагировали

Знаменитый французский биатлонист Симон Фуркад ответил украинскому чемпиону мира по биатлону Дмитрию Пидручному на его критику, за позицию по агрессии России. Несколько дней назад Фуркад-старший в своем интервью пропагандистам с МатчТВ осудил исключение российских спортсменов из всех международных соревнований.

После этого Пидручный послал "нах*й вслед за российским кораблем" и Симона, и его брата – семикратного обладателя Кубку мира по биатлону Мартена Фуркада.

"Итак, чтобы быть понятным раз и навсегда: я не поддерживаю войну и не поддерживаю российскую власть. Так достаточно понятно? Большинство русских спортсменов против войны, но дело в том, что они не могут этого сказать!", – написал Фуркад в своем Instagram.

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Однако ведущие российские спортивные СМИ вырезали этот ключевой момент из интервью, сакцентировав внимание на том, что выгодно для России.

В частности "СЭ" дало с упором на "угрозы в сети из-за поддержки российских биатлонистов", где разместило ту часть текста, в котором Фуркад рассказывает о критике в свой адрес.

Со вчерашнего дня мои соцсети очень оживились. После интервью, которое я дал российским СМИ, в котором я сказал, что считаю исключение российских спортсменов из международных соревнований абсолютно контрпродуктивным, я получил сотни враждебных сообщений

sport24.ru дал тот текст, где говорится о несправедливом отстранении россиян.

Нетрудно заметить, как Международные спортивные федерации и учреждения единогласно исключают российских спортсменов, но при этом отдают права проведения главных соревнований странам, которые не признают прав человека и международный мир.

sports.ru просто вырезал кусок о войне, а championat.com заменил это формулировкой, которую разрешил местный Роскомнадзор.

Болельщики в соцсетях заметили этот момент, назвав такую манипуляцию, откровенной пропагандой.

Напомним, что Мартен Фуркад пришел в комментарий под публикацией Пидручного, заявив, что он якобы не при чем и не он раздавал интервью, а его брат. ​

​После этого 30-летний Пидручный, который после начала войны в Украине ушел служить в Нацгвардию, ответил в комментариях Мартену, на его претензию.

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