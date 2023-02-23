Чемпион мира по биатлону сказал, чего на самом деле хочет добиться Путин

Двукратный чемпион мира по биатлону Эрик Лессер уверен, что российских спортсменов нельзя допускать на междурнародные соревнования. 34-летний немец назвал бредом слова Мартена Фуркада о том, что россияне должны выступить на Олимпиаде в Париже.

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Олимпийский призер считает, что возвращение российских атлетов на мировые турниры является сопосбом Путина показать величие России.

"Это удивительно, что мы – Международное фейрплей общество – даем российским атлетам или российской пропаганде возможность показать, какая Россия великая. Для российских властей это не о том, как сильны российские атлеты. Это все, чтобы показать величие России. Это пропаганда. Путин хочет показать, что несмотря на войну, Россия до сих пор велика, она есть чем-то в спорте. Это все пропаганда. По-моему, нельзя допускать россиян даже под нейтральным флагом. Нет, нельзя", - цитирует Лессера Суспильне.

Немецкий биатлонист надеется, что у комитета атлетов МОК будет сильная позиция и о возвращении россиян и белорусов на международные соревнования будут говорить лишь через 3 года.

"К 2026-м, надеюсь, война закончится и уже будем говорить о возвращении россиян. Хороших атлетов, как Латыпов, Серохвостов, Бабиков. Потому что мы нуждаемся в них для честных международных соревнований. Но уже после окончания войны. Только тогда мы можем начинать думать о возвращении россиян", – сказал Лессер.

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