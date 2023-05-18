Диплом главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова признан недействительным. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес заочное решение, спровоцировав грандиозный скандал.

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В 2001 году Майгуров получил диплом Уральского института коммерции и права по специальности "юриспруденция". Позже прокуратура провела проверку, в ходе которой были найдены нарушения исполнения требований федерального законодательства.

Сам глава СБР отказался от каких-либо комментариев. Известный журналист Дмитрий Губерниев назвал такую ситуацию "цирком".

"Необходимо со всей серьезностью подойти к ситуации с Майгуровым. В противном случае СБР будет превращаться в шапито, а этого не хотелось бы", – цитирует Губерниева "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Губерниев выразил уверенность в том, что сборная страны-агрессорки пропустит ближайшие Олимпийские игры – как летние, так и зимние.

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