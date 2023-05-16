Пропагандист Губерниев посоветовал российским 'биатлонистам перестать готовиться к ОИ, на которую мы не поедем'

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз выразил уверенность в том, что сборная страны-агрессорки пропустит ближайшие Олимпийские игры – как летние, так и зимние. Журналист пропагандистского телеканала "Матч ТВ" посоветовал лидерам биатлонной национальной команды не готовиться к главным стартам четырехлетия.

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Об этом Губерниев заявил в комментарии "Матч ТВ". Комментируя решение лидера сборной Александра Логинов сосредоточиться на индивидуальной подготовке, сотрудник телеканала подчеркнул, что спортсменам нужно сосредоточиться на национальных соревнованиях.

"Я не знаю точно, какие планы у Логинова. Но если человек выбрал путь самостоятельной подготовки, значит, он не заканчивает карьеру. Это самое главное. Очень хочется увидеть Сашу на соревнованиях. Я хочу посоветовать биатлонистам перестать готовиться к Олимпиаде, на которую мы не поедем. Нужно, чтобы все сильнейшие выступали на максимальном количестве стартов в России", – сказал Губерниев.

Ранее журналист заявлял о том, что Россия пропустит четыре ближайшие Олимпиады. Отметим, что зимние Игры-2026 пройдут в итальянских Милане и Кортине‑д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе потребовала от Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из страны-агрессорки к Играм в Париже под флагом РФ. Она отметила, что только при выполнении этого условия ее соотечественники согласятся выступить на ОИ-2024.

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