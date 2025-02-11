Первое 'золото' украинской биатлонистки на чемпионате мира: измена во время войны, дружба с Лукашенко и победа в лютый мороз

12 февраля в швейцарском Ленцерхайде стартует 58-й чемпионат мира по биатлону, где за награды поспорят и украинские спортсмены, а первое "золото" мировых форумов нашей стране принесла в 1999 году в финском Контиолахте когда-то легендарная Елена Зубрилова. Спортсменка из Шостки была кумиром миллионов, но уже более 20 лет живет в Беларуси, поддерживает режим диктора Лукашенко и не осуждает войну, из-за чего бывшие коллеги либо называют ее предательницей, либо вообще предпочли бы забыть.

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Но 26 лет назад на чемпионате мира в Контиолахте Зубрилова не просто принесла Украине первую победу, но и стала самой успешной биатлонисткой того скандального первенства, завоевав сразу три золотых награды и одну бронзовую.

А все дело в том, что 34-й мировой форум должен был пройти с 6 по 14 февраля 1999 года в Финляндии. Однако из-за бешеных морозов до -25 °C и даже ниже большинство стартов было сорвано. Старты переносились до 11 февраля, когда на заседании оргкомитета и представителей Международного союза биатлонистов решили провести в последние три дня хотя бы спринты, преследования и эстафеты, а индивидуальные гонки и масс-старты на этапе Кубка мира в Норвегии.

К 12 февраля температура все же поднялась до -15 ° C и спортсмены вышли на старт, несмотря на сильный ветер и снегопад. Конечно, такая погода стала для всех испытанием и на стрельбище поставила крест на медальных планах многих биатлонистов. Но тогдашний лидер сборной Украины смогла справиться со всеми трудностями.

На Олимпиаде-1998, по словам биатлонистки, они с тренером не угадали с подготовкой лыж, и Зубрилова осталась без наград. Но уже в 1999 году Елена набрала просто замечательную форму, позволившую ей обыгрывать таких звезд, как немка Уши Дизль, норвежка Лив-Грете Шелбрейд, француженка Коринн Ниогре и шведка Магдалена Форсберг.

Первой чемпионкой мира по биатлону в истории Украины Зубрилова стала на турнире 1999 года в финском Контиолахте. Фундамент для своего золотого рывка украинка заложила в спринте. Стреляя в ветер и снегопад, она допустила один промах лежа, а затем еще два на стойке. Однако скорость Зубриловой позволила ей сражаться даже за победу. И в итоге она проиграла немке Мартине Цельнер 8,3 секунды, а серебряному призеру Форсберг – 4,5.

А уже на следующий день, несмотря на два промаха, Елена переписала историю и победила в преследовании, опередив более чем на минуту не закрывшую одну мишень Мартину Галинарову из Словакии. Еще одна украинка Елена Петрова закрыла шестерку.

"Это была самая памятная гонка, после которой я впервые стала чемпионкой мира в 1999 году. Вторая – когда вскоре выиграла гонку на 15 км, финишировав с флагом. Как мне сказали, такое было впервые в биатлоне в рамках индивидуального старта", – вспоминала потом Зубрилова.

Насколько быстрая нога в том сезоне была Зубрилова, показала индивидуальная гонка чемпионата мира, которую после перерыва почти в месяц принимал Холменколлен. Отстрелявшись на ноль, уроженка Шостки выиграла две с хвостиком минуты у серебряной медалистки француженки Коринн Ниогре, также прошедшей дистанцию без промахов.

Ярким финалом для сборной Украины стал масс-старт, дебютировавший на чемпионатах мира. Даже четыре штрафных круга не помешали Зубриловой выиграть свое третье "золото", а через три секунды после нее финишную линию пересекла Елена Петрова, которой досталось "серебро". Но некоторые считали, что чемпионка должна подождать свою подругу по команде и закончить гонку вместе.

"Я не считаю, что это для меня было поражение. Я проиграла знаменитому спортсмену, одной из сильнейших биатлонисток мира – Елене Зубриловой. Единственное, конечно, много говорили, что она могла бы меня дождаться и мы две финишерки-украинки... Но это чемпионат мира и каждый хочет быть победителем. Я была рада. Было здорово, что первое и второе место на пьедестале заняли украинские спортсменки.", – вспоминала позже Петрова.

В общей сложности на ЧМ-1999 сборная Украины получила 5 наград: три "золота" и "бронза" Зубриловой и "серебро" Елены Петровой в масс-старте. Это позволило нашей команде занять второе место в общем зачете, пропустив вперед только Германию.

Интересно, что еще одно "золото" чемпионата мира Елена принесла Украине в 2002 году. Тогда Зубрилова осталась без награды на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити из-за ошибки тренерского штаба в подготовке и размещении сборной на слишком большой высоте. Но в рамках последнего этапа Кубка мира в Осло были разыграны медали в масс-старте, не вошедшем в программу Игр. И благодаря чистой стрельбе украинка стала первой.

И в том же 2002 году Зубрилова решила сменить гражданство. По словам Елены, она не планировала этот шаг заранее, но после Олимпиады не смогла найти общий язык с президентом Федерации биатлона Владимиром Бринзаком, который сказал, что она больше не нужна сборной и если хочет остаться, то придется готовиться за свой счет.

А вот президент Беларуси Лукашенко после личной встречи с Зубриловой делал все, чтобы удовлетворить титулованную биатлонистку: и выделил ей квартиру в центре Минска и распорядился создать все условия для подготовки.

В итоге майор СБУ стала гражданкой РБ, но не смогла выиграть олимпийскую медаль и для новой родины. А на чемпионатах мира Зубрилова добыла в борьбе одно "серебро" и две "бронзы": "Никогда не думала, что мне придется уехать. Это было настолько тяжело, что даже ничего с собой не взяла - только вещи для тренировок. Но я очень часто бываю в Украине - у меня там дочь, родители, сестричка".

Уже после оккупации Крыма и войны в Донбассе Зубрилова приезжала в Украину. В 2019 году участвовала в соревнованиях чемпионов. Но уже в 2020 году кумир миллионов скомпрометировала себя во время протестов в Беларуси, когда открыто поддержала политику местного диктатора Александра Лукашенко и подписала письмо провластных спортсменов. И, по-видимому, бонусом вошла в НОК РБ.

А потом Зубрилова окончательно потеряла лицо, когда не осудила вторжение РФ в Украину с участием ее новой "родины". На третий день полномасштабного вторжения РФ при молчаливом участии Беларуси, пока ее родину стирали с лица земли, а близкие люди страдали от боевых действий, Зубрилова стояла слева от Лукашенко на соревнованиях по биатлону в Раубичах и счастливо улыбалась.

"А что говорить? Что такая замечательно страна стала разменной монетой в чьей-то грязной игре? Люди гибнут, и обратно их не вернуть", – пробормотала позже Елена в интервью zerkalo.io.

За что по своей бывшей партнерше по команде прошлась призер Олимпийских игр-1994 Валентина Цербе-Несина, напомнив, что дочь Елены проживает в Киеве, а мама – в Шостке Сумской области, которая до сих пор страдает от обстрелов российских оккупантов.

"Единственный вопрос к этому лицу: почему молчишь, когда твоя новая нынешняя родина больше года способствует войне против твоего народа, твоей родной мамочки и дочери, твоей золотой свекра, который с пеленок нянчит твоего ребенка?", - отреагировала на слова бывшего коллеги Цербе-Не.

А 1 марта 2023-го появился комментарий Зубриловой, в котором она надеялась, что "все" в Украине скоро завершится, а разорванная страна будет дружить с агрессорами: "Мне очень больно. Мои родные там находятся. Очень больно. Надеемся, что все там в ближайшее время закончимся, мы будем жить. Мы будем жить".

Неизвестно, с кем собирается дружить в будущем легендарная изменница, ведь даже бывшие подруги по сборной не желают говорить о ней.

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