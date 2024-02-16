Звезда украинского биатлона влюбился в известную швейцарку и породнился с фаном Путина: роман начался в самолете и пережил войну

Пока швейцарская биатлонистка Аита Гаспарин борется за медали чемпионата мира по биатлону-2024 в Нове-Место, за пределами трассы за нее болеет бывший лидер сборной Украины Сергей Семенов. Призер "мундиалей" и обладатель малого Хрустального глобуса Кубка мира переносил свадьбу с очаровательной брюнеткой из-за бомбардировок родного Чернигова, но в итоге породнился с фанатом Путина.

OBOZ.UA решил вспомнить историю любви швейцарки и одного из самых титулованных спортсменов нашей мужской команды, который был вынужден прервать карьеру из-за болезни.

Несмотря на то, что Сергей выступал на Кубке мира с 2010 года, а Аита дебютировала в 2012-м, биатлонисты познакомились только в 2016-м, когда этапы доверили принимать США и Канаде. Во время очередного перелета с легкой руки неизвестного работника Международной федерации биатлона Гаспарин и Семенов получили билеты на соседние кресла в самолете.

"Мы летели где-то четыре часа. Но были очень застенчивыми и в итоге начали общаться только в последние 10 минут полета. Успели перекинуться только несколькими предложениями", – позже рассказала девушка.

"Она мне понравилась, но я стеснялся", – через какое-то время признался чемпион Европы Семенов.

Через несколько недель после знакомства в небе над Северной Америкой во время чемпионата мира в Холменколлене сборные Украины и Швейцарии поселили в одном отеле.

"Мы иногда встречались в коридорах или в столовой. Сначала ограничивались только стандартными приветствиями: "Привет! Как дела?". Постепенно начали общаться все больше и больше. Нам потребовалось достаточно много времени, чтобы начать встречаться", – вспоминала Аита.

К слову, на том самом норвежском ЧМ-2016 Семенов завоевал третье место в спринте. До этого Сергей выигрывал "бронзу" чемпионата мира в эстафете в 2011-м. А также владел Малым хрустальным глобусом в индивидуальных гонках.

После окончания сезона-2015/2016 Семенов и Гаспарин разъехались по домам и не виделись во время межсезонья. Общение возобновилось уже на первом этапе нового розыгрыша Кубка мира в Эстерсунде.

"И где-то к концу года мы стали парой. Первые цветы от него я получила на День Святого Валентина. В апреле мы поехали в отпуск в Марокко. Летом встречались на тренировочных сборах: либо где-то в Швейцарии, либо в Антхольце, Обертиллиахе или Рупольдинге. Только через год я поехала посмотреть места, где Сергей родился и вырос. Это была особенная поездка", – рассказала Аита.

"В Чернигове – родном городе Сергея – есть много парков для прогулки, все очень мило. Однажды мы на несколько дней поехали в Одессу. Просто прыгнули в машину и отправились к морю. Мы много гуляли по городу, посетили несколько ресторанов, сходили в ночной клуб. Было весело. Одесса запомнится еще и тем, что там я впервые увидела дельфинов", – восторженно вспоминала девушка.

При этом Гаспарин отмечала, что швейцарцы и украинцы – абсолютно разные люди по менталитету. Например, в ее стране на улице всегда приветствуют даже незнакомого человека, а у нас такого нет. Однако у Сергея, по ее мнению, не на 100% украинский менталитет, поскольку он достаточно много времени провел в Европе.

Из украинской кухни Аите больше всего понравился борщ. Однако поскольку девушка наполовину итальянка, на ее столе часто можно увидеть блюда с апеннинскими корнями, которые также любит и Семенов.

Сезон-2019/2020 стал самым удачным в карьере Аиты – она завершила его на 31 месте в зачете Кубка мира, а на первенстве планеты впервые финишировала в топ-10 – в спринте и преследовании. По словам швейцарки, очень много для тех ее успехов сделал Сергей, рядом с которым она чувствовала себя более счастливой.

Швейцарка убеждена, что внешняя среда сильно влияет на выступление спортсмена, а украинец всегда старался поддерживать ее морально: "Он показывал мне результаты и говорил, что я способна их достичь. Давал ментальную силу, чтобы я поверила в себя".

К тому же иногда они готовились вместе – если у швейцарской команды не было сбора, Аита могла присоединиться к украинской с разрешения Юрая Санитры: "Мы с Сергеем очень с ним похожи в том, что мы хотим, что мы делаем и как мы работаем".

Семенов также отмечал, что и Гаспарин стала для него дополнительным личным тренером, чей новый и немного другой подход он очень ценит: "Она очень серьезно и профессионально относится к тренировкам, имеет свой взгляд на подготовку, а не просто исполняет указания тренера, что стало неожиданностью. Конечно, она на меня сильно влияет. Я изменил много привычек в распорядке дня, в питании и даже в быту. Тем не менее эгоист во мне все же ставит личное мнение на первый план".

После начала пандемии коронавируса влюбленные разъехались по своим странам и не виделись три месяца, что для них было невыносимо. Поскольку Гаспарин служит в пограничной полиции, в это время она работала в аэропорту, проверяла сумки, контролировала входы и выходы из здания и искала варианты встречи с Сергеем даже где-то на нейтральной территории.

В итоге, когда появилась возможность полететь в Киев, хоть и всего на 48 часов, Аита это сделала, но ничего не сказала Сергею, договорившись о помощи с ассистентом тренера: "Я прилетела, а затем этот друг отвез меня на заправку. В это время ничего не подозревающий Сергей возвращался домой с тренировочного сбора. Автобус остановился на заправке, он вышел и просто потерял дар речи".

А в начале августа 2020 года в социальных сетях младшей из сестер Гаспарин появилось важное объявление: "Открывайте шампанское. Я собираюсь поменять свою фамилию. Я сказала "Да". В это время пара находилась на тренировочном сборе в Сянках, и Сергей организовал для любимой поход в дельфинарий и плавание с дельфинами.

"Там были такие пластмассовые кольца, которые нужно кидать в воду, чтобы дельфин их приносил. Я бросила это кольцо, дельфин поплыл за ним, вернулся назад, я забрала с его носа кольцо и увидела, что к нему к прикреплено помолвочное кольцо. Это вызвало у меня недоумение. Я повернулась, а Сергей стоит на одном колене с кучей роз в руках, и играет наша песня. Только тогда поняла, что происходит. Я плакала и улыбалась одновременно", – вспомнила девушка.

Свадьбу запланировали на апрель 2022 года в селе в кантоне Цюрих. По словам невесты, все было спланировано до мелочей. Однако самая красивая биатлонная пара вынуждена была перенести все на сентябрь из-за полномасштабного вторжение РФ в Украину.

Во-первых, не было никакого праздничного настроения, а во-вторых, не успевали добраться в Швейцарию 15 гостей из Украины, среди которых родители Сергея, его родственники и свидетель на свадьбе.

Семенов родом из Чернигова, и его мама недели провела без воды и электричества, пока российские оккупанты пытались стереть с лица земли один из самых древних городов Восточной Европы. "Но у нас есть время, и мы поженимся только тогда, когда все будут в безопасности и будет настроение снова что-нибудь праздновать", – говорила Аита Гаспарин.

К тому же, по информации швейцарской прессы, тяжелая ситуация сложилась и в семье Гаспарин, ведь старшая сестра Аиты, серебряный призер Олимпиады‑2014 в Сочи биатлонистка Селина Гаспарин является женой российского лыжника Ильи Черноусова.

И хоть в 2020 году Черноусов решил получить гражданство Швейцарии, чтобы на Олимпиаде-2020 выступать за сборную страны, где живет вместе с семьей, а также хорошо ладил с Семеновым, даже праздновали Рождество семьями, в марте 2022-го россиянин показала свое истинное лицо.

Черноусов, который рассказывал, что чувствует себя в Швейцарии как дома, оказался кремлевским служкой. Он поддержал войну с Украиной, выложив у себя в Instagram совместную фотографию с президентом РФ Путиным, подписав ее фразой "Zа спорт. Za мир!". Тем временем буквой Z россияне маркировали военную технику, из которой массово убивали украинцев.

И хоть после огромного количества критики Черноусов удалил свой постыдный пост, это стало концом его спортивной карьеры. В августе 2022-го было официально объявлено, что он стал тренером сборной Лихтенштейна, в составе которой всего пять спортсменов.

Трудно себе представить, что происходило после этого внутри семейства Гаспарин, однако Селина перестала публиковать фото с мужем. Не видно его было и на фотографиях со свадьбы Аиты и Сергея, которая состоялась в Швейцарии 23 сентября 2022 года. Однако и о разводе Черноусова не сообщалось, поэтому Семенову пришлось стать свояком фаната кремлевского диктатора.

Аита рассказывала, что после окончания спортивной карьеры хотела бы взять фамилию Семенова. Однако пока остается в спорте, нужно поддерживать бренд "сестер Гаспарин". А вот жить еще до полномасштабной войны в Украине они собирались в Швейцарии.

"Сергею нравится, что здесь есть горы и снег. Для меня важно, что в Швейцарии живет моя семья. Изучение немецкого языка тоже легче дается Сергею, поэтому ему будет проще адаптироваться к жизни в Швейцарии, чем мне в Украине", – рассказывала Аита.

К сожалению, сначала из-за мононуклеоза, а затем из-за перелома ребер Семенов пропустил сезоны-2020/21 и 2021/22 и не полетел на свою четвертую Олимпиаду. Была информация, что прошлый сезон Сергей работал сервисменом в швейцарской сборной. А на старте нынешнего вошел в состав украинской команды Б и будет выполнять функции сервисмена.

А в январе Семенов принял участие в Балтийских играх – международном турнире по биатлону и лыжным гонкам среди военных в Латвии. И стал призером в спринте именно в лыжном гонке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина установила рекорд на чемпионате мира по биатлону.

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