Чемпионка Украины по биатлону стала гражданкой России и планирует выступать в РФ

Чемпионка Украины 2018 года в спринте среди юниорок в летнем биатлоне и серебряный призер взрослого чемпионата Украины (2018) Екатерина Бех восстановила гражданство Российской Федерации. 24-летняя уроженка Хабаровского края была натурализована украинской сборной в 2018 году.

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В первый день полномасштабного вторжения России Бех, Москаленко и Абрамова вместе с еще одними экс-россиянками Надеждой Белкиной и Анастасией Рассказовой были на сборах в Сянках (Львовская область). Сразу после начала вторжения девушки сбежали в Российскую Федерацию.

13 апреля Бех вместе с Москаленко и Абрамовой были исключены из состава национальной сборной Украины.

"Да, это правда, что меня восстановили в гражданстве РФ. В следующем сезоне планирую выступать на российских стартах. Буду тренироваться в составе сборной Московской области у Алексея Викторовича Нуждова. Буду пытаться пробиться на все главные старты", — сказала Бех в интервью "Матч ТВ".

В сентябре прошлого года Бех приняла участие в белорусском турнире как представительница России, представляя Московскую область.

В 2019 году Катерина записала признание в любви к Украине: "Прапорець , що я тримаю, Для мене єдиний, Прапорець цей,що я маю,- Символ України. Нема в світі більш святого, Й не буде ніколи"

Отметим, что в составе юниорской сборной Украины в 2019 году Екатерина стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров в спринте и гонке преследования. В 2020 году выиграла чемпионат Европы по биатлону среди юниоров.

В 2020 году попала в основу взрослой сборной Украины. Дебютировала в Кубке мира в сезоне 2020/21 на этапе в Контиолахти.

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