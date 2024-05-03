'Мерзость и предательство': чемпион ОИ по биатлону из РФ пожаловался на украинцев

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев устроил истерику из-за рекомендаций Национального олимпийского комитета Украины (НОК) атлетам по вопросам общения с представителями РФ и РБ на Играх-2024. Двукратный олимпийский чемпион возмутился из-за пункта о выявлении нарушений условий допуска спортсменов из страны-агрессора.

Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обвинил украинцев в намерении дискредитации российских спортсменов, а также назвал рекомендации НОК мерзостью, забыв о том, что представители РФ постоянно нарушают правила и нормы во всех сферах.

"Они пытаются найти хоть малейший повод для дискредитации наших спортсменов, поэтому прибегают к таким нелепым предложениям. Ничего общего подобное со спортом не имеет. Какая-то мерзость вводится Западом в ранг нормы. Но для них сейчас многое является нормой: доносительство, предательство, ложь. Должно пройти время, чтобы все успокоилось и люди включили здравый смысл. Они поймут, что следуя такому пути никуда не уйдешь, – это деструктивный путь", – сказал Васильев.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили пожаловался на брезгливость в отношении РФ в рекомендациях НОК Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек раскритиковал МОК за допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки