Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили пришел в ярость из-за рекомендаций Национального олимпийского комитета Украины (НОК) атлетам по вопросам контактов с представителями РФ и РБ на Играх-2024. Он закатил истерику из-за пункта о выявлению нарушений условий допуска спортсменов из страны-агрессорки.

Об этом Мамиашвили заявил в интервью порталу Sport24. Чемпион Игр в Сеуле-88 и приспешник диктаторского режима Владимира Путина обозвал украинцев доносчиками и изгоями в мировом спорте, забыв о том, что Россия развязала преступную войну против нашей страны.

"Пока никто из россиян в Париж не едет – идет процедура завоевания права участия на Олимпийских играх. Это техническая составляющая, которая проходит без этих стукачей. Ну как еще назвать этих людей? Чувствуется очередная брезгливость во всех требованиях НОК Украины! Даже не хочется копаться в этом. С вечными доносами, кляузничествами и попрошайничествами украинцы потихоньку сами стали изгоями для всего спортивного сообщества. К сожалению, их ставят в такие условия, но им это все просто так не обойдется. С Божией помощью скоро все встанет на свои места", – сказал Мамиашвили.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев набросился с лживыми обвинениями на Международный олимпийский комитет (МОК) из-за запрета демонстрации на Играх Париже символа войны Z.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек раскритиковал МОК за допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024.

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