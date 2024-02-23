'Команду покинули представители 'страны 404': названа главная проблема сборной Украины по биатлону

Падение результатов украинских биатлонистов на международной арене связано с непроведенной своевременно сменой поколений. Тренеры национальной и мужской, и женской национальных команд должны были вводить в состав молодых спортсменов в олимпийском цикле Игр-2018.

Такое мнение выразил первая в истории независимой Украины олимпийская чемпионка Валентина Цербе в интервью "Новому времени". Бывшая биатлонистка отметила, что сейчас в нашей стране есть талантливые спортсмены, однако их поздно ввели во взрослые команды, а кроме того, сборным не хватает скамейки.

"Я говорила еще в 2016 году, что жду омоложения состава, который в 2018 году должен был набраться опыта, а на Олимпиаде-2022 уже добывать нам награды, благодаря опыту наших олимпийских чемпионок. Наша федерация лояльно относилась к привлечению легионеров. После полномасштабного вторжения нашу команду покинули представители "страны 404", а для украинской молодежи открылись все двери. К сожалению, места для сборников есть, а скамейка запасных желает быть больше. В общем есть много талантливой молодежи. Тот же Дудченко, Мандзин, Дмитренко, Кинаш", – сказала Цербе.

Напомним, в нынешнем биатлонном сезоне украинцы добыли лишь одну медаль – Кристина Дмитренко выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы-2024.

Недавно OBOZ.UA вспоминал о том, как украинские биатлонистки Юлия Джима, Валентина и Вита Семеренко и Елена Пидгрушная добыли "золото" Олимпийских игр в российском Сочи в 2014 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!