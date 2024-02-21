В России готовили подставу украинским биатлонисткам: как 10 лет назад в Сочи-2014 было добыто олимпийское 'золото' в эстафете

10 лет назад, 21 февраля 2014 года, эстафетная четверка в составе Юлии Джимы, Виты и Вали Семеренко и финишера Елены Пидгрушной принесла Украине первую золотую медаль Олимпиад в биатлоне, да еще в такое тяжелое для страны время. После расстрелов на Майдане спортсменки собрались и блестяще отработали гонку в Сочи-2014, оставив за спиной россиянок, которые так хотели выиграть дома и порадовать свое кровавое правительство, уже начавшее оккупацию Крыма.

Женская и мужская эстафеты закрывали программу зимних Игр в Краснодарском крае. И в РФ планировали красивый победный финал для своей команды и Кремля. Однако и Украина возлагала свои главные надежды на женскую эстафету, ведь за год до этого Джима, сестры Семеренко и Пидгрушная стали вице-чемпионками планеты, а также брали "золото" на Кубке мира.

ТРЕБОВАЛИ ПОДМЕНИТЬ ПРОБУ СЕМЕРЕНКО

Как признался в 2017 году глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, российские власти требовали от него подменить допинг-пробу Виты Семеренко.

С просьбой о подмене анализа украинки на соревнованиях в Москве незадолго до Олимпиады в Сочи к нему обратился бывший замминистра спорта России Юрий Нагорных: "Но я не мог так поступить с невинной спортсменкой. За время работы я менял немало положительных допинг-проб на чистые, но не наоборот".

Родченков отметил, что Семеренко и другие украинские биатлонистки представляли наиболее серьезную угрозу для российской эстафетной команды во время Игр в Краснодарском крае. И в РФ не зря опасались нашу четверку. И особенно одну из сестер.

Игры в Сочи сделали Виту Семеренко единственной спортсменкой Украины, сумевшей взять две награды на одной зимней Олимпиаде. Она не только была забойщицей золотой эстафеты, но и выиграла "бронзу" в спринте. Не удивительно, что на церемонии закрытия именно Вита была знаменосцем нашей сборной.

МАЙДАН И ЗАХВАТ КРЫМА

Однако и без допинговых проблем подготовка к Олимпиаде и сами Игры оказались крайне нервными для украинских спортсменов. На фоне Майдана и разговоров о намерении России захватить Крым звучали призывы бойкотировать Сочи, мол, наши олимпийцы не должны соревноваться на вражеской территории.

Затем в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева от рук силовиков погибло более 100 участников Революции достоинства. А накануне самой эстафеты, 20 февраля, Россия начала оккупацию Крыма – именно тогда на территории полуострова появились первые "зеленые человечки", военные РФ без опознавательных знаков, которые блокировали украинские военные части и неделю спустя способствовали захвату правительственных зданий Автономной республики.

Все эти факторы, безусловно, влияли на украинских спортсменов, которые получали из дома страшные новости. Елена Пидгрушная признавалась, что после индивидуальных гонок у нее были минуты расстройства, а муж во время общения даже не знал, как поддержать и что сказать, чтобы поднять ей настроение. Но на эстафету все сумели собраться.

"Мы – профессионалы в своем деле, готовились к этим стартам более 15 лет, поэтому, несмотря на все события, которые происходят сегодня дома, выходя на старт, мы думали только о том, что должны делать и как нам надо это делать. Это и принесло свои плоды", – вспоминала Елена.

КОНКУРЕНТОВ НЕ ДЕРЖАЛИ НОГИ

На первом же этапе той счастливой для нас эстафеты из борьбы за "золото" выбыли два фаворита соревнований. У немки Франциски Пройсс после падения начались проблемы с винтовкой, что откинуло сборную Германии далеко назад. А не удержавшаяся на ногах француженка Мари-Лор Брюне и вовсе не смогла продолжить гонку. Поэтому основными конкурентами украинской команды оказались РФ и Норвегия.

Вита Семеренко, которую так боялись в России, провела свой первый этап надежно, допустив только один промах на стрельбе и передав эстафету в первой тройке с незначительным отставанием от лидеров.

Далее блестяще выступила самая молодая в команде, 23-летняя Юлия Джима, которая отработала на рубежах без дополнительных патронов. Киевлянка сумела убежать от россиянки и итальянки и вывести украинок в лидеры перед третьим этапом.

"В этот сезон мы были одной из самых сильных эстафетных команд в биатлоне. И мы явно ехали в Сочи за медалью – только непонятно, за какой. События, которые в этот период происходили дома, нас очень выбили из привычной колеи. Это добавило еще больше нервов, адреналина, и, наверно, это заставило нас выложиться не на 100, а на все 200%, и завоевать "золото", – вспоминала Юлия.

СЕМЕРЕНКО НА КРАЮ ПРОПАСТИ

Ключевым и самым нервным моментом всей эстафетной гонки стала стрельба стоя Вали Семеренко. Титулованная спортсменка допустила три промаха из первых пяти и ходила по краю пропасти, закрывая мишени дополнительными патронами. Но, слава Богу, обошлась без штрафного круга, и Валя передала эстафету Пидгрушной с преимуществом в 28 секунд над соперницами.

Реактивная норвежка Тура Бергер и россиянка Ольга Вилухина приложили максимум усилий, чтобы догнать нашего финишера, даже немного сократили отставание после стрельбы лежа, где Елена использовала дополнительный патрон. Но стойку Пидгрушная, которая позже выступала под фамилией Билосюк, отработала без ошибок и понеслась на финиш!

Елена бежала заключительные метры дистанции в гордом одиночестве с отрывом в 26 секунд от России, которая стала второй. Бронзовые медали достались Норвегии.

"Весь последний круг после ухода со стрельбища был очень сложным. Я знала, что Оля быстро отстреляла и она опасна, как и Тура Бергер. У меня почти не оставалось сил. Весь круг я бежала через "не могу". Тренеры мне подсказывали держать свой темп, а я до последнего говорила себе, что сегодня мы должны победить, хотя ноги уже подкашивались", – призналась позже будущая Билосюк.

"ПРОМАХНИТЕСЬ, ПАДАЙТЕ"

После гонки наши биатлонистки жаловались, что россияне в своих "лучших" традициях гостеприимства болели на стадионе против них, вели себя весьма агрессивно и выкрикивали по дистанции всякие гадости.

"Сегодня мы видели, как российские болельщики радовались промахам Вали Семеренко, как они кричали нам по трассе, вспоминая войну, как выкрикивали: "Промахнитесь, падайте"... Я бежала, и не верила в то, что они такое могут кричать. Это не те люди, которые выходят на трассу и болеют за спорт", – отмечала позже Пидгрушная.

Для Украины на тот момент эта награда стала всего вторым "золотом" зимних Олимпиад после победы фигуристки Оксаны Баюл на Играх 1994 года. А Сочи пришлось слушать "Ще не вмерла". И не зря говорят, что не стоит рыть другому яму... Ведь Россия через некоторое время потеряла даже свое эстафетное "серебро".

27 ноября 2017 года МОК дисквалифицировал россиянок Вилухину и Яну Романову за допинг и лишил сборную РФ награды в эстафете. 1 декабря 2017 года была наказана и Ольга Зайцева. И хоть позже Вилухина и Романова каким-то чудом были оправданы скандальным решением CAS, Зайцева оспорить свою дисквалификацию не сумела, поэтому медаль за командную гонку им не вернули.

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ РАЗА

Любопытно, что после Олимпиады-2014 наши биатлонистки-чемпионки только четыре раза выступали вместе. Это связано с тем, что сначала перерыв взяла Пидгрушная, успевшая поработать в Министерстве спорта. А затем в декрет ушла Вита Семеренко, вернувшись на этапы Кубка мира только в сезоне-2017/2018.

До ОИ-2022 Вита оставалась самой титулованной украинской зимницей. Но на последней Олимпиаде сумчанку обошел фристайлист Александр Абраменко, который к "золоту" Пхенчхана-2018 добавил еще и "серебро" Пекина. А вот Семеренко же не сумела пробиться в состав команды на китайские Игры.

Сегодня же из золотой четверки Сочи-2014 карьеру продолжает только 33-летняя Юлия Джима. Хотя Пидгрушная после возвращения в спорт еще трижды становилась призером чемпионата мира в эстафете, выступая на своем коронном заключительном этапе, и бегала на Кубке мира буквально в прошлом сезоне.

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