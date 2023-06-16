'Какие беженцы?' Чемпион ОИ из РФ потребовал от МОК отменить 'унижение и дискриминацию' россиян

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал унизительными условия допуска россиян на ОИ в Париже в качестве сборной беженцев. Он потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) равноправия для представителей страны-агрессора, забыв о том, что РФ напала на Украину и лишила наших спортсменов не только возможности нормально тренироваться, но и жизней.

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Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Он потребовал отменить "дискриминацию по национальному признаку", а также выразил уверенность в том, что никто из российских атлетов не согласится на подобные условия допуска.

"Какие беженцы? Это просто унижение. В свое время Томас Бах (президент МОК. – ред.) уже наломал дров, предложив отстранить всех россиян от международных спортивных мероприятий. Но он понимает, что тогда нарушил все мыслимые и немыслимые законы. Он пытается безуспешным образом выправить ситуацию, но то, что они предлагают сейчас, – безумие. Конечно, на такое соглашаться ни в коем случае нельзя. Мы должны выступать только на равных условиях со всеми остальными, либо не участвовать вообще. Все остальные предложения – это дискредитация и дискриминация наших спортсменов по национальному признаку", – сказал Васильев.

Накануне СМИ опубликовали условия, которым должны соответствовать россияне для участие в Олимпиаде-2024. В частности, представители РФ смогут выступить в Париже в нейтральном статусе, под флагом МОК и под названием "Нейтральные атлеты" или "Нейтральные олимпийские атлеты". После этого чемпион ОИ по борьбе Михаил Мамиашвили заявил, что в столицу Франции "надо ехать на танках".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин приказал провести в 2024 году альтернативную ОИ под названием "Игры дружбы". Помощник главаря Кремля Игорь Левитин добавил, что "большинство стран мира сплотились" вокруг РФ.

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