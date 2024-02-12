'Хотят нас развалить': чемпионка ОИ из РФ со словами о 'стране-победителе' набросилась с угрозами на США и Европу

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова выдала очередной пропагандистский бред о якобы желании западный стран развалить Россию. Бывшая биатлонистка размечталась о победе страны-агрессорки в преступной войне против Украины, после которой "все заткнутся".

Об этом Ишмуратова заявила в комментарии информационному агентству ТАСС. Приспешница режима Владимира Путина, которая имеет звание подполковника в армии российских оккупантов, набросилась с угрозами на международные федерации, американцев и европейцев, мешающих "стране-победителе".

"После нашей победы в Великой Отечественной войне ни у кого не было никаких вопросов, мы – страна-победитель. Ни у кого к нам не возникнет вопросов и как только СВО закончится нашей победой. Против нас объединилась вся Европа, США с другого континента хотят нас развалить. Но не получится. Как только мы закончим СВО (так в РФ позорно называют войну против Украины – ред.) своей победой, Международные союз биатлонистов и Международный олимпийский комитет заткнутся, все точки над "i" будут расставлены", – сказала Ишмуратова.

Ранее она с пафосом и пренебрежением к европейцам заявила о том, что мировое спортивное сообщество не сможет существовать без России.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз решил подыграть кремлевской пропаганде и выступил против отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр.

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