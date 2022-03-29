Губерниеву напомнили про Украину после истерики о дисквалификации России

Одиозному российскому комментатору Дмитрию Губерниеву досталось от своих болельщиков за истерику, которую он закатил после решения Международного союза биатлонситов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации. Губерниев не понимает, по какой причине IBU так торопоилось наказать Россию.

По мнению россиянина, единственная причина такой быстрой дисквалификации, это желание IBU быть первыми, кто наложит санкции.

"Смотрит на них и FIS, которая таких решений не принимает, и UFC, и НХЛ, и ФИФА с УЕФА. Хорошо, мы не выступаем, нас отстранили. Но IBU нужно всегда показывать, что еще мы можем сделать для того, чтобы этих проклятых российских биатлонистов уж совсем никуда не пустить. Видимо, они испытывают от этого невероятное удовольствие", – цитирует Губерниева МатчТВ.

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Болельщики в первую очередь посоветовали Дмитрию отправиться на фронт.

Многие с иронией отметили, что причин действительно никаких нет, разве что какая-то полномасштабная война с соседней страной.

Также Губерниеву припомнили концерт-митинг в Лужниках в поддержку Путина, на котором он был ведущим.

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