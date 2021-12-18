Биатлонистку сборной Украины из-за необъяснимой ситуации отправили с Кубка мира

Украинская биатлонистка Ирина Петренко завершила выступление на Кубке мира в 2021 году. 29-летняя спортсменка по решению тренерского штаба покинула расположение сборной и отправилась домой в Украину.

Как сообщил главный тренер "желто-синей" команды Уроша Велепца, причиной стали необъяснимые проблемы со здоровьем у биатлонистки.

"Ирина Петренко снова начала кашлять, мы ее отправим домой. Даже нашему врачу непонятно: нормальная тренировка, на следующий день – кашель с самого утра и всю ночь не спит", – цитирует словенца "Суспильне. Спорт".

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По словам наставника, Ирине по приезду в Украину планируется сделать обследование, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе биатлонистки.

"Будем смотреть: либо отдохнуть, либо лечить. В понедельник – в Украине, как и Настя Меркушина" – сказал Велепец.

В текущем сезоне Петренко (девичья фамилия Варвинец) провела всего три гонки. На третьем этапе Ирина вместе с Юлией Джимой, Дарьей Блашко и Еленой Билосюк (Пидгрушной) стала 5-й в эстафете. ​

​ Там же в Хохфильцене Петренко финишировла 75-й в спринте. Успела наша соотечественница пробежать спринтерскую гонку и на 4-м этапа во французском Анси.

В первой гонке 1-го этапа Петренко не смогла стартовать из-за проблем с желудком.