Биатлониста сборной Украины сняли с гонки Кубка мира

Тренерский штаб сборной Украины решил снять Артема Приму с гонки преследования Кубка мира по биатлону, сообщает "Суспільне Спорт" со ссылкой на главного тренера национальной команды Юрай Санитра.

По словам наставника, Артем будет готовиться к старту в смешанной эстафете, которая состоится в воскресенье, 14 марта. Правда, Санитра отказался уточнить, в какой именно смешанной эстафете бежать Прима - одиночной или классической. Об этой словенец пообещал рассказать уже после субботних пасьютов.

Соответственно, в гонке преследования 13 марта примет участие лишь Дмитрий Пидручный. Украинец уйдет в бой 35-м с отставанием в 1 минуту 33 секунды. Прима должен был стартовать 43-м, через 1,48 после лидера.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9-й этап Кубка мира проходит в чешском Нове Место. Накануне украинская биатлонистка Юлия Джима стала пятой в спринтерской гонке