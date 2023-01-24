Где смотреть чемпионат Европы по биатлону. Расписание трансляций, состав Украины

В среду, 25 января, в швейцарском Ленцерхайде стартует 30-й чемпионат Европы по биатлону. Программа соревнований будет включать в себя пять дисциплин: индивидуальную гонку, спринт, гонку преследования, смешанную эстафету и одиночную смешанную эстафету.

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Курортный город Ленцерхайде в Альпах знаменит проведением этапов Кубка мира по лыжным гонкам и "Тур де Ски", а также находящийся рядом горнолыжный курорт известен у представителей горных лыж.

Состав мужской сборной Украины: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Тарас Лесюк, Артем Тищенко.

Состав женской сборной Украины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Любовь Кипьяченкова

В прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Полтава" и т.д.).

Телеканалы доступны в свободном доступе на смартфонах через приложение "Дия"

25 января

11:15. Индивидуальная гонка, женщины

15:00. Индивидуальная гонка, мужчины

27 января

11:30. Спринт, женщины

15:00. Спринт, мужчины

28 января

11:30. Гонка преследования, женщины

14:30. Гонка преследования, мужчины

29 января

11:30. Смешанная эстафета

14:30. Одиночная смешанная эстафета

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлом ЧЕ по биатлону Украина осталась без медалей, повторив худший результат в собственной истории. До этого наши биатлонисты не выигрывали никаких наград на Евро в 1997, 1998, 2000 и 2016 годах.

Лучшим результатом Украины на ЧЕ по биатлону остается 2012 год (8 медалей).

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