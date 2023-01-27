Украинка выиграла ''золото'' на чемпионате Европы по биатлону, обогнав конкурентку на 0,5 секунды

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина в драматичной борьбе выиграла "золото" чемпионата Европы, который в эти дни проходит в швейцарском Ленцерхайде. Наша соотечественница триумфально завершила спринтерскую гонку, опередив ближайшую преследовательницу на полсекунды.

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Меркушина, которая два дня назад выглядела не очень убедительно в "индивидуалке", в спринте показала себя с наилучше стороны. 28-летняя тернопольчанка великолепна шла по дистанции, при этом разбив на двух огневых рубежах все 10 мишеней.

На последний отрезок трассы Меркушина ушла лидером, однако показатели ее соперниц из Швеции и Германии были практически идентичными. В итоге украинка сумела вырвать победу, опередив на полсекунды Тильду Йоханссон и 1,8 секунды Ванессу Хинц.

Это "золото" стало лишь вторым для Анастасии на взрослом уровне. Пять лет назад она выиграла спринт на Кубке IBU в Риднау. Кроме того, благодаря победе Меркушиной Украина переместилась на седьмое место в Кубке наций.

Ранее на ЧЕ по биатлону 2023 года украинцы Юлия Джима и Антон Дудченко стали вице-чемпионами в индивидуальных гонках.

Как сообщал OBOZREVATEL, норвежский биатлонист Эндре Стремсгейм выиграл "золото" чемпионата Европы и написал "Слава Украине!".

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