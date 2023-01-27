newspaper
img

Украинка выиграла "золото" на чемпионате Европы по биатлону, обогнав конкурентку на 0,5 секунды

Александр Чеканов
Биатлон
1 минута
2,3 т.
Украинка выиграла 'золото' на чемпионате Европы по биатлону, обогнав конкурентку на 0,5 секунды

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина в драматичной борьбе выиграла "золото" чемпионата Европы, который в эти дни проходит в швейцарском Ленцерхайде. Наша соотечественница триумфально завершила спринтерскую гонку, опередив ближайшую преследовательницу на полсекунды.

Видео дня
Украинка выиграла ''золото'' на чемпионате Европы по биатлону, обогнав конкурентку на 0,5 секунды

Меркушина, которая два дня назад выглядела не очень убедительно в "индивидуалке", в спринте показала себя с наилучше стороны. 28-летняя тернопольчанка великолепна шла по дистанции, при этом разбив на двух огневых рубежах все 10 мишеней.

Украинка выиграла ''золото'' на чемпионате Европы по биатлону, обогнав конкурентку на 0,5 секунды

На последний отрезок трассы Меркушина ушла лидером, однако показатели ее соперниц из Швеции и Германии были практически идентичными. В итоге украинка сумела вырвать победу, опередив на полсекунды Тильду Йоханссон и 1,8 секунды Ванессу Хинц.

Украинка выиграла ''золото'' на чемпионате Европы по биатлону, обогнав конкурентку на 0,5 секунды

Это "золото" стало лишь вторым для Анастасии на взрослом уровне. Пять лет назад она выиграла спринт на Кубке IBU в Риднау. Кроме того, благодаря победе Меркушиной Украина переместилась на седьмое место в Кубке наций.

Украинка выиграла ''золото'' на чемпионате Европы по биатлону, обогнав конкурентку на 0,5 секунды

Ранее на ЧЕ по биатлону 2023 года украинцы Юлия Джима и Антон Дудченко стали вице-чемпионами в индивидуальных гонках.

Как сообщал OBOZREVATEL, норвежский биатлонист Эндре Стремсгейм выиграл "золото" чемпионата Европы и написал "Слава Украине!".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!