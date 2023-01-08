Где смотреть 5-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В среду, 11 января, в немецком Рупольдинге стартует 5-й этап Кубка мира по биатлону. Программа тура будет включать в себя по три дисциплины у мужчин и женщин: индивидуальную гонку, эстафету и масс-старт.

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Рупольдинг – коммуна в Германии (Бавария) с населением чуть больше шести тысяч жителей. Одноименный горнолыжный курорт расположен в Альпах. Туристы со всего мира приезжают в Рупольдинг ради заснеженных горных вершин, чистого воздуха, красивой реки Таун, спортивных соревнований и роскошных баварских фестивалей.

Сборная Украины в этом сезоне на каждом этапе имеет квоту в 5 спортсменов в личных гонках в мужских и женских видах программы. Всего можно заявить по шесть биатлонистов и биатлонисток на этап.

В прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Полтава" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.

Показывает в прямом эфире гонки и Евроспорт 1. Телеканал доступен на медиасервисе Megogo по подписке "Максимальная".

5-й этап. Рупольдинг, Германия

11 января, среда

15:10. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

12 января, четверг

15:10. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

13 января, пятница

15:25. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины

14 января, суббота

15:25. Эстафета 4 x 6 км, женщины

15 января, воскресенье

13:30. Масс-старт, 15 км, мужчины

15:45. Масс-старт, 12.5 км, женщины

*время киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, на 4-м этапе КМ в словенской Поклюке в одиночной смешанной эстафете сборная Украины, которую представляли Артем Тищенко и Анастасия Меркушина, заняла 7-е место, установив свой рекорд текущего сезона.

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