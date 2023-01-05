Где смотреть 4-й этап Кубка мира по биатлону. Расписание трансляций

В четверг, 5 января, в словенской Поклюке стартует 4-й этап Кубка мира по биатлону. Программа тура будет включать четыре дисциплины: спринт, гонку преследования, сингл-микст и смешанную эстафету.

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Поклюка – это лесистое карстовое плато на высоте около 1100-1400 метров, расположенное в Юлианских Альпах на северо-западе Словении, являющееся частью национального парка Триглав.

Сборная Украины в этом сезоне на каждом этапе имеет квоту в 5 спортсменов в личных гонках в мужских и женских видах программы. Всего можно заявить по шесть биатлонистов и биатлонисток на этап.

Состав нашей команды на 4-й этап следующий:

Мужчины: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Виталий Мандзин

Женщины: Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анна Кривонос

В прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Полтава" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.

Показывает в прямом эфире гонки и Евроспорт. Тут за просмотр биатлона придется заплатить от 4,99 евро за месячную подписку.

4-й этап. Поклюка, Словения

5 января, четверг

15:20. Спринт, 7.5 км, женщины

6 января, пятница

15:20. Спринт, 10 км, мужчины

7 января, суббота

12:30. Гонка преследования, 10 км, женщины

15:45. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины

8 января, воскресенье

12:45. Сингл-микст

15:25. Смешанная эстафета, 4 x 7.5 км

*время киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря украинские биатлонисты Юлия Джима и Антон Дудченко заняли 8-е место в Рождественской гонки. Традиционное ежегодное соревнование "Biathlon World Team Challenge" (официальное название шоу) состоялось в Гельзенкирхене.

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