Пидгрушная: мне жаль Джиму

Биатлонистка сборной Украины Елена Пидгрушная прокомментировала 8-е место в эстафете на 6-м этапе Кубка мира в Оберхофе.

Капитан нашей команды посочувствовала партнерше по сборной Юлии Джиме, которая на своем этапе сделала 2 промаха и похоронила надежды на высокий результат.

"По эстафете в целом, конечно, жаль за Юлю Джиму – что-то пошло у нее не так. Но эстафета – это результат командных усилий, и мы все отвечаем друг за друга", – цитирует Пидгрушную biathlon.com.ua.

Наш капитан призналась, что на стрельбище был штиль и каких-то погодных условий, которые мешали бы стрельбе, не было.

"А промахи в первую очередь – следствие тяжелого круга на дистанции. К тому же, здесь уже пятая гонка с тяжелыми подъемами, длинным равнинным подходом к стрельбище. Все на пульсе, на тяжелом дыхании – я думаю, именно поэтому качество стрельбы было ниже. Можно, например, вспомнить похожий профиль в Контиолахти – и там также было много промахов", – подытожила спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне наша мужская национальная команда финишировала шестой в эстафете на этапе в Оберхофе.